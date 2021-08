Dupla é presa em flagrante com mais de três quilos de drogas

Dois homens, identificados apenas pelos prenomes Fabrício e Fernando, foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (10), no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, com a dupla, foram apreendidos mais de três quilos de drogas, além de dinheiro, celular, uma motocicleta e materiais que seriam utilizados na comercialização do entorpecente. As informações foram divulgadas no portal Zé Dudu.

A PM informou que uma guarnição realizava patrulhamento na avenida Weyne Cavalcante, quando os policiais avistaram Fabrício em atitude suspeita. Ele foi revistado e com ele foram encontrados cinco papelotes de maconha e R$ 40 em dinheiro. O jovem teria informado aos militares onde conseguiu a droga, mas chegando em um terreno baldio, saiu correndo, tentando fugir.

Ainda segundo a PM, um dos policiais conseguiu alcançar Fabrício, que entrou em luta corporal mas depois de contido e algemado, teria informado onde estava o segundo suspeito. Fernando foi localizado no bairro Parque dos Ipês, e dentro da casa dele havia mais maconha e cocaína.

No total, foram apreendidas 2,7 quilos de maconha, 329 gramas de cocaína, um aparelho celular, uma moto Titan, uma balança de precisão, material para embalar a droga e R$ 72 em dinheiro. O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás, para realização dos procedimentos cabíveis.