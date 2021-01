Dupla é presa com 37 papelotes de pasta base de cocaína

Dioleno Carlos Pantoja do Egito e Josias Cristiano da Cruz Moura foram presos, por policiais militares, por tráfico de drogas. Eles foram flagrados, na madrugada desta sexta-feira (22), com um total de 37 papelotes de pasta base de cocaína, no bairro da Sacramenta. Dioleno confessou que os produtos ilícitos eram dele e que o colega não tinha nada a ver. Porém, ele estava diante de produtos ilícitos e não fez nada para se desvencilhar daquela situação.

Policiais militares estavam em rondas, na área do canal São Joaquim, aproximadamente à 1h30. Quando a dupla percebeu que a equipe estava se aproximando, ficaram nervosos. Dioleno tentou correr e foi capturado. Na revista, seis petecas foram encontradas no bolso dele. As outras 31 estavam em um balde. Tudo foi apreendido e apresentado na Seccional de São Brás, onde ambos foram autuados por tráfico de drogas.

As petecas de pasta base de cocaína foram apreendidas e serão periciadas, para a confirmação das substâncias. Posteriormente, serão destruídas. Dioleno e Josias estão à disposição da Justiça.