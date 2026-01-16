Dupla é presa após onda de assaltos no Centro Comercial de Belém

A Polícia Militar do Pará prendeu, na manhã desta sexta-feira (16), dois homens suspeitos de cometer uma série de assaltos na área do Centro Comercial de Belém. A dupla foi interceptada na avenida Presidente Vargas.

De acordo com a PM, os suspeitos vinham praticando crimes contra pedestres e comerciantes da região central quando foram abordados por uma guarnição durante patrulhamento. Durante a ação, os policiais constataram que o veículo utilizado nos assaltos era um Renault Kwid de cor vermelha, com registro de roubo.

Com os homens, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre .38, além de dois aparelhos celulares, que podem pertencer a vítimas dos assaltos registrados no centro da cidade.

Após a prisão em flagrante, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia do Comércio, onde ficaram à disposição da Justiça. A polícia orienta que pessoas que tenham sido vítimas de assaltos recentes na região procurem a unidade policial para realizar o reconhecimento dos envolvidos e dos objetos apreendidos.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.