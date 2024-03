Dupla é presa após invasão e furto de merenda escolar em Bragança

Dois homens foram presos por furto qualificado de merenda escolar e receptação, em Bragança, na região do Salgado paraense, na última quarta-feira (27). Segundo os leva​ntamentos da Polícia Civil do Pará, nos dias 21 (quinta-feira) e 24 (domingo), um dos suspeitos adentrou à escola através do banheiro, após arrombar a porta e danificar o telhado.

Durante a ação criminosa, todos os alimentos destinados à merenda escolar dos alunos foram levados da instituição. Uma testemunha conseguiu visualizar o momento em que o indivíduo saía da escola carregando um fardo de arroz, o que contribuiu para a investigação.

Os responsáveis pelo furto e pela receptação já foram devidamente identificados, com o segundo sendo detido em flagrante. O indivíduo foi encontrado na posse dos alimentos subtraídos. Os materiais recuperados foram prontamente devolvidos à escola. Os presos estão à disposição da Justiça.