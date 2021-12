Dupla é presa após fazer homem refém dentro de veículo no bairro do Guamá, em Belém

Uma dupla foi presa após fazer um homem refém dentro de um veículo no bairro do Guamá, em Belém. Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas estavam dentro do automóvel: três suspeitos e uma vítima. Um dos criminosos conseguiu fugir. O caso ocorreu na noite deste sábado (18), na rua Três de Outubro. A ação foi realizada por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam).

Conforme a PM, os agentes de segurança pública faziam rondas de patrulhamento no bairro, quando viram um veículo suspeito. Durante a aproximação da guarnição, o motorista teria saído em disparada, batendo em diversos outros carros que estavam estacionados ao longo da rua, até colidir contra uma residência.

Um dos ocupantes do veículo aproveitou o momento de parada do veículo e fugiu antes que fosse capturado pelos policiais.

O cerco policial foi montado e os policiais militares conseguiram estabelecer contato com os três homens. Foi então que uma negociação teve início para a liberação do refém. Os dois suspeitos se entregaram em seguida.

Todos foram encaminhados pela Rotam para a Seccional de São Brás, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Nenhum dos envolvidos teve a identidade informada pelas autoridades policiais.