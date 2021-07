Dupla é presa, após amarrar e roubar pertences das vítimas

Dois homens identificados apenas pelos prenomes de Gerson e Jorge foram presos na noite da última quarta-feira (30), por volta das 21h, suspeitos de praticar um assalto às proximidades do ramal do Mamãe Anã, em Jacareacanga, sudoeste do Pará.

A guarnição da Polícia Militar localizou os dois após receber a denúncia de que estaria ocorrendo um assalto naquela localidade. De imediato, os militares pediram apoio das polícias de Jacareacanga e se deslocaram para a área. No caminho, avistaram um veículo sob suspeita.

Diante da situação, foi feita a abordagem, e os dois homens foram localizados. Na ocasião, a polícia encontrou com eles um revólver calibre 20 com três munições intactas, além de uma quantia de, aproximadamente, 30 gramas de substância análoga à maconha.

Eles foram levados até o local do roubo, onde as vítimas que ainda estavam amarradas, fizeram o reconhecimento. Os dois foram conduzidos para a delegacia, onde os policias fizeram uma busca minuciosa no veículo e nas mochilas foram encontrados, ainda, os pertences das vítimas: 11 celulares, 4 relógios, 2 cordões de ouro, 1 pulseira de ouro, 2 anéis de ouro, 1 par de brinco de ouro, 3 perfumes importados, 2 catões de crédito, 1 máquina fotográfica, 1 lanterna, 1 saco com moedas e 1 roteador de internet.