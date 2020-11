Dupla é presa ao tentar repassar notas falsas em Santarém

Dois homens suspeitos de tentar colocar notas falsas em circulação foram presos por policiais militares do 3º Batalhão (3º BPM), nesta quarta-feira (25), no município de Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop). Os policiais, então, foram apurar o caso, que ocorreu em um posto de combustível da cidade. Durante a abordagem policial, a dupla, que não teve a identidade revelada, foi flagrada com cinco cédulas falsas de R$100.



No local da ocorrência, populares relataram aos policiais que os homens estavam tentando repassar o dinheiro falso. A dupla foi presa em flagrante e apresentada junto com o material na Delegacia da Polícia Federal de Santarém, que tem atribuição investigativa para o caso.

Falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. A pena pode variar de três a 12 anos de prisão e multa.