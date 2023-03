Dupla é flagrada atirando no meio da rua, no bairro do Reduto; moradores denunciam medo constante

Moradores do bairro do Reduto denunciaram, nesta segunda-feira (20), dois homens atirando no meio da travessa Quintino Bocaiúva, em Belém. Os atiradores foram filmados por câmeras de um circuito interno de vigilância de uma residência, no momento que efetuaram os disparos na madrugada do último domingo (19). Os habitantes do entorno dizem que os envolvidos teriam saído de uma boate, que fica nas proximidades.

VEJA MAIS

As filmagens encaminhadas à redação integrada de O Liberal mostram dois homens caminhando ao lado de um motociclista no meio da rua, na Quintino Bocaiúva. Às 3h59, o rapaz que veste uma camisa cinza e calça escura, saca uma arma de fogo da cintura e efetua um tiro.

O comparsa ao lado, de camisa preta, também realiza um disparo para cima na sequência. Um veículo, que vai logo atrás do trio, chega a parar na via logo depois dos dois disparos. Os envolvidos vão embora andando normalmente.

O dono da câmera que fez o flagrante, preferiu não ter o nome revelado, mas informou que casos como esses são comuns no local há, pelo menos, três anos durante a madrugada dos finais de semana. Ele conta que, dos disparos filmados, outros dois foram feitos na Rua Aristides Lobo.

“Tenho uma filha de cinco anos. Ela (criança) acordou aos prantos e está tendo um certo tipo de trauma com esse tipo de situação que vem acontecendo há três anos. Eles (atiradores) deram dois tiros na frente da minha casa, na Quintino, e depois deram mais outros dois na janela do meu quarto, na Aristides Lobo. Eles se assustaram e foram embora. Na manhã do mesmo dia (domingo), fui até o local e encontrei as cápsulas dos projéteis”, disse o morador.

A redação solicitou posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

Medo recorrente

Em 2022, a reportagem denunciou outro caso parecido, também no mesmo bairro. O suspeito teria saído de uma festa, na mesma boate em que os atiradores deste último domingo foram embora. Às 5h15 do dia 12 de agosto do ano passado, o rapaz atirou para cima sem motivo aparente.

Outra residente, que preferiu ter a identidade resguardada, relatou que encontrou a cápsula no pátio de casa.