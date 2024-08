Dupla é capturada pela Polícia após roubo a pacientes e servidores no Hospital Municipal de Juruti

Uma ação da Companhia Independente de Policia Militar de Juruti (CIPM) resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de um jovem, investigados pelo roubo ocorrido no Hospital Municipal de Juruti, no oeste do Pará, na noite da última segunda-feira, 26. Também foram recuperados objetos e pertences pessoais dos pacientes e servidores do hospital.

A operação contou com o apoio de agentes que atuam na Operação “Águas Seguras”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com o Ministério da Justiça. “A partir de uma ação imediata da Polícia Militar e com apoio de equipes que estão atuando na Operação 'Águas Seguras', foi possível dar uma pronta resposta para essa ação criminosa, resultando na prisão e apreensão de dois homens que roubaram pacientes e servidores no Hospital Municipal de Juruti”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Ainda segundo ele, isso mostra o quanto ações de segurança do Estado estão sendo positivamente executadas, respondendo com celeridade, tanto nas buscas dos criminosos quanto nas investigações para que os crimes sejam inibidos e coibidos, “em especial na região do Baixo Amazonas e Marajó onde existem muitas rotas fluviais, e onde hoje nossas equipes estão atuando de forma contínua e diária para garantir uma maior segurança”.

Na noite do último dia 26, dois homens encapuzados e armados com simulacros de arma de fogo renderam pacientes e servidores públicos no Hospital Municipal. Os investigados levaram diversos objetos das vítimas e fugiram. Mas as câmeras de vigilância registraram toda a ação.

Os guardas patrimoniais do hospital acionaram as forças de segurança, que coordenaram uma operação que resultou na apreensão de uma mochila contendo os celulares roubados, e ainda na captura dos criminosos. Uma motocicleta utilizada na fuga também foi recuperada. Os homens, dentre eles um jovem, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil onde foram feitos os procedimentos cabíveis.