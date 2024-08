Criminosos invadem hospital em Juruti e roubam pertences de funcionários

Criminosos armados invadiram o Hospital Municipal de Juruti, no oeste paraense, na noite desta segunda-feira (26/8). Câmeras de segurança capturaram o momento em que dois homens encapuzados chegaram ao local e renderam os funcionários.

Durante o assalto, os bandidos levaram diversos pertences dos trabalhadores, como bolsas e mochilas. O hospital t​ambém estava com pacientes no momento da invasão. A gravação mostra que, ao perceber a situação, o segurança do hospital não interferiu na ação dos criminosos, uma vez que aparentemente estava desarmado.

Após o assalto, os criminosos conseguiram fugir. A polícia foi acionada e, durante as diligências, localizou a arma utilizada no crime, que, segundo relatos não confirmados oficialmente, pode ser um simulacro.

A reportagem do Grupo Liberal procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.