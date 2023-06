Dupla armada assalta clientes e funcionários de locadora de veículos, em Belém

Pelo menos dois homens realizaram um assalto a uma locadora de veículos, localizada no bairro da Batista Campos, em Belém, na tarde desta quinta-feira (1º). A dupla estava armada e rendeu clientes e funcionários do estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

As imagens mostram o momento de chegada dos suspeitos na locadora, quando eles abordam cerca de seis pessoas, entre clientes e funcionários, que estavam no local. No vídeo, é possível ver que uma das vítimas tenta se esconder no banheiro do estabelecimento, mas o assaltante percebe e o retira do compartimento. Foram roubados celulares, carteiras, entre outros itens. Após o assalto, a dupla fugiu em uma motocicleta.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar informações sobre o registro do crime, e se os suspeitos foram identificados e localizados, mas até o fechamento da edição não obteve retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.