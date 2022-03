Dupla acusada de matar jovem por R$500 é presa, solta e presa novamente no Pará

Josenilson Dias Gomes, de 25 anos, e Marcos Paulo Alves da Silva, de 18 anos, foram presos, na terça-feira (1º), e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, sob a acusação de terem assassinado Pablo Ruan Lima, de 26 anos, encontrado morto em casa, na última segunda-feira (28). Eles teriam confessado o crime, mas foram liberados por estarem fora do flagrante, segundo o delegado de plantão. As informações são do site Plantão 24Horas News.

Na quarta-feira (2), familiares e amigos de Pablo Ruan realizaram um pequeno protesto em frente à Delegacia, contra a soltura de Josenilson e Marcos. Pouco depois, a Vara Criminal da Comarca de Itaituba decidiu pela prisão preventiva dos dois rapazes, e nesta quinta-feira (3), eles foram presos, de novo, mas desta vez no distrito de Miritituba, que pertence à Itaituba.

Segundo informações apuradas pela polícia, Josenilson e Marcos Paulo cometeram latrocínio contra Pablo Ruan. Eles mataram o rapaz para roubar um aparelho celular, peças de roupas, bonés, uma motocicleta e, segundo veíoculos da região, uma quantia que varia de R$80 a R$500.

A guarnição policial que atendeu a ocorrência informou que os dois jovens não esboçaram reação, no momento da prisão. Agora, os dois estão à disposição da Justiça, em Itaituba.