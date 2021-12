Duas pessoas morrem em queda de avião em São Félix do Xingu

Duas pessoas morreram na queda de um avião agrícola em uma propriedade rural em São Félix do Xingu, no sudoeste paraense. O acidente foi em uma localidade chamada de Vila Carapanã, na tarde da última sexta-feira, 03, segundo divulgou a TV Liberal.

As vítimas foram identificadas como Augusto Cesar Maia Bordin, piloto natural de São Paulo que guiava a pequena aeronave no momento da queda. Além dele, o jovem produtor rural Matheus Batista Nascimento, que morava na vila e sobrevoava uma área para analisar o local onde seria aplicado agrotóxico, também não resistiu ao acidente.

O avião caiu perto da vila, mas não atingiu nenhuma residência. Os dois ocupantes morreram ainda no local do acidente, sem chances de socorro. Depois de removidos os corpos do ponto onde o avião despencou, Matheus foi velado na igreja Madureira, também na Vila Carapanã.

A Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu também abriu inquérito para analisar o que de fato houve, comunicando o caso às autoridades de investigação que investigam esse tipo de acidente aéreo.