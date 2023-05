Duas pessoas morrem após carro atingir poste e capotar

Duas pessoas que estavam em um carro morreram após o motorista do veículo tentar desviar de uma motocicleta, atingir um poste e capotar, em Manaus (AM), no último domingo (21). As outras duas que também estavam no automóvel sobreviveram. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

De acordo com testemunhas, o motorista trafegava em alta velocidade e, ao tentar desviar de um motociclista, perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste. Em seguida, o carro capotou várias vezes e as pessoas que estavam no carro - exceto a que usava o cinto de segurança - foram arremessadas para fora.

O acidente ocorreu por volta das 2 horas, na avenida Natan Xavier, sentido Avenida das Torres. As duas vítimas morreram no local e foram levadas pelos peritos do Instituto Médico Legal (IML). A equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou os sobreviventes ao Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital amazonense.