Homem é encontrado morto e com coração arrancado em Manaus

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto e com o coração arrancado em uma mata na Rua do Sesi, no bairro São José, na zona leste de Manaus, na última segunda-feira (15). Segundo a polícia, a vítima estava com os pés e braços amarrados com fios e panos, além de golpes desferidos com teçado na região da cabeça.

O homem, que aparentava ter entre 35 e 40 anos, foi localizado após uma denúncia anônima informando que havia um cadavér no matagal. De acordo com a perícia, a vítima teve um corte profundo na região do toráx e o coração levado pelo assassino.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde ficará para passar por exames de necropsia para ter sua identificação. O caso deve ser acompanhado e investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)