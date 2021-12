Estudante de medicina arranca o coração da própria mãe ainda viva

Uma estudante de medicina foi presa por suspeita de arrancar o coração da própria mãe com uma faca com ela ainda viva. O crime aconteceu em dezembro de 2020, mas só agora ela foi internada em uma instituição psiquiátrica. As informações são do portal Metrópoles.

Na época em que o assassinato aconteceu em Comrat, na Moldávia, Anna Leikovic tinha 21 anos e foi considerada “não responsável por suas ações”.

Segundo o Daily Star, o exame psiquiátrico forense concluiu que Anna seria incapaz de testemunhar no tribunal. Um vídeo feito durante o julgamento mostra a jovem deitada em um banco, limpando as unhas. Nas imagens, ela também sobe no banco, usando meias, e ri para os repórteres que estavam no local.

Anna Leikovic foi internada em um hospital psiquiátrico após ser considerada incapaz de responder criminalmente por seus atos, apesar de ter cometido o assassinato.

O crime

Em dezembro de 2020, Anna Leikovic esfaqueou a mãe e arrancou o coração da vítima com ela ainda viva. Além disso, a estudante de medicina teria arrancado os pulmões e intestino da mãe com uma faca de cozinha. Após o crime, Anna lavou o sangue no chuveiro e foi encontrar o namorado.

Durante o encontro, Anna contou calmamente ao namorado que havia assassinado a mãe e se recusou a responder as perguntas que sucederam. O homem esperou Leikovic dormir e foi até a casa da mesma para averiguar a situação. Ele foi o responsável pela denúncia a polícia.