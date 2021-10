Duas pessoas morrem após acidentes em Marabá

O fim da noite desta sexta-feira (1º de outubro), foi marcado por dois acidentes de trânsito fatais ocorridos em Marabá, região sudeste do Pará. O primeiro caso foi um ciclista. O segundo foi um motociclista. Ambos os acidentes estão sendo investigados e aconteceram na rodovia BR-222.

Um homem identificado apenas por Marivaldo estava de bicicleta, passando pela rodovia federal, perto da subestação de energia, no bairro Morada Nova. Ele foi atropelado por um carro, com placa e modelo ainda não identificados. O motorista fugiu sem prestar socorro. O ciclista morreu pouco depois.

Mais tarde, perto de um posto de gasolina no setor Nova Marabá, um motociclista colidiu com um poste. O homem, ainda não identificado, morreu na hora. Ele estava tentando fugir de uma abordagem da Polícia Militar e acabou perdendo o controle da moto.

O motociclista, ainda não identificado, supostamente estaria fugindo de uma abordagem da polícia (Reprodução / Redes sociais / sem autoria identificada)

Os dois corpos foram removidos e levados ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos, identificação e posterior liberação. A Polícia Civil investiga os dois casos.

Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do veículo ou do motorista que atropelou e matou Marivaldo, pode ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara, no (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.