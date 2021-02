Duas mulheres são presas em flagrante por tráfico de drogas em Monte Alegre

Na madrugada deste sábado (27), a Polícia Militar prendeu duas mulheres em flagrante comercializando entorpecentes em uma residência no bairro Terra Amarela, na cidade de Monte Alegre, oeste do Pará.

Na ocasião em que elas foram presas, uma guarnição do 18° BPM (Batalhão Gurupatuba) realizava policiamento no bairro e avistou uma motocicleta com um homem e uma mulher saindo da frente de uma casa. O casal teria se apressado em deixar o local ao perceber a aproximação da viatura.

Ainda segundo informações da polícia, a mulher que estava na frente da casa recebeu ordem de parada e mostrou-se nervosa. Nas mãos dela a polícia encontrou dinheiro e material análogo a entorpecente (crack). A mulher disse ser dona da casa e teria confessado que vendia entorpecentes.

A polícia entrou no imóvel com a permissão da proprietária e durante varredura no local foi encontrado mais material entorpecente. Na residência havia uma segunda mulher, apontada pela primeira como ajudante na venda do material entorpecente.

Na ação foram apreendidos 66 papelotes de crack, que é uma droga ilícita, ou seja, uma substância psicoativa de ação estimulante do sistema nervoso central. O crack é um subproduto da pasta da cocaína, droga extraída por meio de processos químicos, das folhas da coca (Erythroxylum coca), uma planta originária da América do Sul.

Além do crack, R$ 488,20 provenientes da venda de drogas e um celular. Todo o material apreendido e as duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.