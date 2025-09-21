Duas mulheres são presas em Belém por suposto envolvimento com tráfico de drogas neste domingo

Duas mulheres foram presas neste domingo (21) em um porto de Belém, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), elas seriam as responsáveis por receber a carga de entorpecentes apreendida no sábado (20) pela equipe da Base Fluvial Integrada “Antônio Lemos”, durante uma operação em Breves, no Marajó.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU), da Polícia Civil. A investigação teve início logo após a apreensão de 3,8 kg de substância análoga à maconha do tipo skunk. Com a identificação das suspeitas, a Polícia Civil acionou a Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU) para efetuar a prisão.

Na ação, as duas mulheres foram detidas e um veículo acabou apreendido. Durante o procedimento, uma delas confessou participação no crime. Um terceiro indivíduo, que auxiliava no transporte das acusadas, conseguiu fugir.

Essa ação demonstra o profissionalismo e a dedicação de nossos agentes. O sucesso desta operação representa um importante golpe contra o tráfico de drogas e contribui para a construção de um Pará mais seguro para todos”, conforme destaca o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.