Duas mulheres são presas e maconha e cocaína são apreendidas em Santarém

Batizada de “Operação Athos”, a operação conjunta das polícias Civil e Militar de combate ao tráfico de drogas prendeu duas suspeitas e apreendeu maconha e pasta base de cocaína em uma residência já investigada na grande área do bairro de Santarenzinho, em Santarém, região oeste do Pará.

Os agentes de segurança cumpriram mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão expedidos pelo juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal de Santarém , após investigações da equipe da Unidade Integrada de Polícia (UIP) do Santarenzinho e a representação de medidas cautelares.

As equipes atuaram com o auxílio de um cão pastor belga malinois Athos, e realizou uma minuciosa vistoria no imóvel, que vinha sendo investigados há certo tempo. Na abordagem, com o apoio do cachorro treinado, os policiais encontraram em um dos quartos, dentro de uma bolsa marrom 22 trouxas de substância esverdeada semelhante à maconha.

Ainda na casa, havia um pote de creme com mais 13 trouxas de substância esbranquiçada semelhante à pasta base de cocaína, e o valor de R$ 1.296,00, em dinheiro. Também foram apreendidos um tubo de linha azul, um tubo de linha bege e 19 fragmentos de sacos plásticos transparentes.

As mulheres presas foram apresentadas à UIP 547 de Santarenzinho, para os procedimentos legais, sob a responsabilidade do delegado Erick Petterson. Agora, as duas acusadas estão no presídio feminino do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.