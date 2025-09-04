Capa Jornal Amazônia
Polícia

Drogas são apreendidas em casa de vereador de Igarapé-Açu em operação da PF

A ação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco) em cidades paraenses e nos estados de Goiás e Santa Catarina.

O Liberal
fonte

Drogas são apreendidas em casa de vereador de Igarapé-Açu em operação da PF. (Foto: Polícia Federal)

Drogas do tipo cocaína e maconha foram apreendidas na casa de um vereador do município de Igarapé-Açu, no nordeste do estado. A receptação do entorpecente ocorreu durante a operação Saldo Devedor 2, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco) na quarta-feira (3) e quinta-feira (4). Durante a operação, deflagrada em cidades do Pará e dos estados de Goiás e Santa Catarina, oito suspeitos foram presos.

Os suspeitos presos são investigados por envolvimento com uma organização criminosa de âmbito nacional. Eles seriam ligados a crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões e homicídios contra agentes da segurança pública. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. Os alvos estavam na capital paraense e nas cidades de Curuçá, Igarapé-Açu, Santarém, Prainha, Portel, Camburiú/SC e Goiânia/GO.

Tráfico

Segundo as informações da Polícia Civil, um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra uma mulher e, na casa do pai dela, um vereador de Igarapé-Açu, foi deflagrado um segundo mandado de busca e apreensão. Durante as buscas na residência, foram encontrados 267 gramas de cocaína, 1,550 quilos de maconha, nove munições calibre 38, além de balanças, dinheiro e material para embalagem da droga. Dessa maneira, a investigada, alvo de prisão no local, também foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

O mesmo ocorreu com um alvo em Camboriú. Na casa do investigado foram encontrados 35,6 quilos de maconha durante a busca, o que motivou a prisão em flagrante, além do cumprimento do mandado de prisão.

Operação Saldo Devedor

Na primeira fase da operação, em 04/12/2024, já haviam sido cumpridos outros 37 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra suspeitos de desempenhar a mesma função na organização criminosa.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco), é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O objetivo do grupo é realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado do Pará. Também deram apoio na segunda fase da operação a Polícia Militar do Pará e as Polícias Civis de Goiás e Santa Catarina.

