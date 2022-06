Droga enterrada resulta em ação com dois mortos e um homem preso em Marituba

Como resultado da intervenção da Polícia Militar no bairro Uriboca, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, na manhã da quinta-feira (23), um casal foi morto e um jovem preso, relacionados ao tráfico de entorpecentes. A polícia flagrou o grupo no momento em que enterrava a droga no local. O jovem preso foi identificado como Edilson Breno da Costa Sarges. Segundo informações, o preso estava com cerca de 56 quilos de uma substância análoga a maconha. Com informações de Foco Pará.

VEJA MAIS

Segundo relato de informações da PM, os policiais receberam denúncia sobre de tráfico de drogas no bairro, na área de ocupação chamada Portelinha. De imediato, uma guarnição seguiu rumo ao local indicado.

Ao chegar à área em questão, os policiais conseguiram identificar oito pessoas enterrando cerca de 56 quilos de substância análoga à maconha. De pronto, os policiais deram ordem de prisão às pessoas presentes.

Os alvos da ação passaram a atirar contra os policiais. Eles, então, revidaram disparando contra o grupo. Um casal morreu e um homem foi preso, como parte da operação. O preso foi, então, identificado como sendo Edilson Sarges. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Marituba.