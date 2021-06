Dono de salão de beleza é morto com quatro tiros na noite desta sexta, 11

Ivanildo da Silva Macedo, de 28 anos, foi assassinado com quatro tiros por volta das 19h30, desta sesta-feira (11), dentro do salão de cabeleireiro dele, na 11ª rua do bairro Floresta, em Itaituba, município do sudoeste do Pará. Ele morreu na hora. Josenei Azevedo Fernandes, de 25 anos, também foi baleado na ação e levado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). As informações são do site Giro Portal.

O crime chocou moradores da proximidade e, rapidamente um numeroso grupo de curiosos se dirigiu para a frente do estabelecimento comercial de Ivanildo Macedo.

De acordo com informações preliminares, uma dupla em uma motocicleta chegou ao local. Um dos homens desceu e disparou contra Ivanildo, sem que ele tivesse chances de defesa. A dupla fugiu em seguida no veículo e até agora ninguém foi preso.

A Polícia Militar faz buscas pelos acusados. De acordo com populares, o homem que atirou trajava uma jaqueta jeans. A Polícia Civil também foi acionada e abrirá inquérito para apurar o homicídio. O corpo do comerciante já foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Itaituba é o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Considerada de médio porte, a cidade apresenta crescimento econômico acelerado e também um contexto de violência urbana no interior do estado.