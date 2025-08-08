Dono de restaurante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento e na frente da esposa

Adevilson Pereira Costa, de 43 anos, foi assassinado a tiros dentro do próprio restaurante, no bairro Laranjeiras, em Marabá, sudeste do Pará, na noite de quinta-feira (7/8). O crime ocorreu em frente à esposa dele, que estava no momento do ataque. Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram ao local usando capacetes e entraram no estabelecimento. Eles teriam ido direto para a cozinha, onde o casal estava, e atirado contra Adevilson. O homem tentou fugir da casa, mas não conseguiu escapar dos disparos.

Conforme o portal Correio de Carajás, a esposa do proprietário do estabelecimento contou aos policiais que não conseguiu identificar características físicas dos autores e o veículo usado para chegar e sair do local. Ela relatou apenas que a ação foi rápida e que não falaram nada.

O sargento Souza, do 34º Batalhão da Polícia Militar (34º BPM), disse que os agentes foram acionados por volta das 20h30. “Enviamos as viaturas para o local e, ao chegarmos, encontramos a vítima já sem vida, na cozinha. Dois homens em uma moto chegaram, entraram e atiraram. Agora estamos tentando acessar imagens de câmeras de segurança para repassar ao comando e ver se conseguimos localizar esses pistoleiros”, disse ao Correio de Carajás. Além disso, o militar informou que as portas da frente do restaurante estavam parcialmente fechadas, com apenas uma entrada lateral aberta.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios (DH), também foi acionada para iniciar a apuração do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a PC informou que equipes da DH de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.