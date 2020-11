Dono de lanche de esquina é morto a tiros enquanto trabalhava em Ananindeua

Moradores da rua Ricardo Borges, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, realizaram uma série de ligações para o Centro Integrado de Operações (CIOP) pedindo ajuda e denunciando o baleamento de pessoas no Lanche do Kral, nesta quarta-feira (18). A vizinhança estava assustada com a quantidade de tiros ouvidos.

Eles informaram à guarnição do 20º Batalhão PM, que um carro prata se aproximou e de dentro do veículo dispararam várias vezes.

Os disparos atingiram Thiago Furtado dos Santos, de 32 anos, o dono do lanche, que morreu na hora.

O crime ocorreu por volta das 20h20, e atraiu grande número de curiosos na rua Ricardo Borges, que é bem estreita. A grande maioria dos populares não usa as máscaras obrigatórias tampouco se mantém afastadas, como determinam as medidas sanitárias de combate ao novo coronavirus.

(Elivaldo Pamplona / O Liberal)

O corpo do dono do lanche segue estendido próximo ao carrinho de alimentos. A PM aguarda a chegada das equipes da polícia civil e do centro de Perícias científicas Renato Chaves.