Dono de hotel é vítima de latrocínio em Xinguara

De acordo com a Polícia, o dono do hotel, cujo nome não foi divulgado, foi morto por dois adolescentes, já apreendidos no município de Xinguara, no sudeste do Pará. Além do roubo seguido de morte do comerciante, um taxista foi assassinado a tiros.

O comerciante, segundo os policiais, foi morto já na madrugada deste domingo (8), após ser abordado por dois menores de idade. Os adolescentes entraram no hotel, no bairro Itamaraty, para assalar, ocorreu que o empresário reagiu e os jovens dispararam contra ele, matando-o na mesmo hora.

O comerciante foi alvejado com dois tiros, um deles atingiu e foi fatal. Logo que a denúncia do latrocínio chegou aos policiais militares, eles foram às ruas e, em pouco tempo, chegaram aos adolescentes.

De acordo com a PC, os dois adolescentes confessaram terem morto o dono do hotel, a mando de duas pessoas, uma delas funcionária do hotel, que também foi presa. A intenção do trio era roubar as jóias do homem para trocá-las por drogas.

Ainda na noite deste domingo (8), o taxista, até agora identificado pelo prenome Juscelino, foi assassinado com vários tiros. O crime aconteceu por volta de 21h, na rodovia BR-155, na saída para acidade de Sapucaia, no sudeste do estado.

A Polícia Civil investiga o assassinato do taxista e trabalha com a hippótese de que o alvo dos homicidas, no caso do trabalhador de trasportes de passaeiros, não era o homem que acabou morto, mas o passageiro que ele transportava.