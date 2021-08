Dono de bar que atirou em cliente em Conceição do Araguaia é preso no Tocantins

O empresário Paulo André dos Santos Gaia, conhecido como Flepa, de 39 anos, acusado de balear um cliente após uma discussão num bar, foi preso neste domingo, 29, em Palmas (TO). O caso ocorreu no último dia 8 de agosto, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Segundo a Polícia Militar, o acusado alvejou, com dois tiros de revólver 38, um turista do Rio de Janeiro, identificado como Renan Rodrigues Mota, de 32 anos, que sobreviveu ao atentado.

Mesmo sendo considerado foragido da justiça, Flepa se encontrava almoçando em um luxuoso restaurante na Praia da Graciosa, capital tocantinense, local comumente frequentado por moradores de Conceição do Araguaia e região.

Ele foi localizado e preso pela Polícia Civil do Tocantins, que de posse de informações sobre a acusação contra Flepa, montou uma ação estratégica para capturá-lo.

Segundo o delegado Lincoln César, titular da Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, Flepa se encontra detido na Casa de Prisão Provisória de Palmas, aguardando transferência para o Pará.

O delegado informou também que o acusado deverá ser submetido a júri popular, mediante à acusação de tentativa de homicídio. O empresário estava com mandado de prisão expedido pela Comarca de Conceição do Araguaia desde o dia 24 de agosto.

Conforme a Polícia Militar, a discussão que culminou com o baleamento do cliente teria iniciado a partir do momento em que a namorada da vítima questionou o valor cobrado na conta do consumo no bar do acusado.

Essa não foi a primeira vez que Flepa teve “problemas com a polícia”. Em outubro de 2020 ele foi preso acusado de desobedecer e desacatar uma guarnição da PM, após descumprir o horário estabelecido em decreto para funcionamento do local. Com informações do Correio de Carajás.