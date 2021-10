Dono de bar é executado a tiros em Novo Repartimento

Proprietário do conhecido "Bar do Litrão", Eliseu de Souza Valadares foi executado a tiros no município de Novo Repartimento, na região sudeste do Pará. A Polícia Civil está investigando o crime, ocorrido na noite de quinta-feira (14). Ainda segundo as informações do portal Debate Carajás, Eliseu estava nas dependências do estabelecimento comercial. Ele atendia clientes quando foi surpreendido por um desconhecido, que já chegou atirando.

O comerciante morreu no local, e o criminoso fugiu. Ainda segundo a publicação, frequentadores do bar afirmam que Eliseu costumava "comprar brigas com clientes e inimigos", hipótese que deverá ser apurada durante o inquérito policial. O corpo de Eliseu foi removido para o Instituto Médico Legal de Tucuruí. Até o momento, não há informações sobre o autor do crime e nem sobre a motivação do assassinato do comerciante.