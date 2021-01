Dona de bar é sequestrada e acorrentada no próprio carro

A polícia já ouviu a vítima mas até então não identificou nenhum suspeito de envolvimento no sequestro da dona de um bar, em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime aconteceu nesta terça-feira (19). A vítima, que embora tenha tido imagens divulgadas não teve o nome informado. Ela é natural de Altamira e acabou sendo acorrentada ao próprio carro, após ser pega pelos agressores e levada para a cidade vizinha de Brasil Novo.

A mulher, segundo a polícia, foi pega no momento em que circulava no automóvel dela pela Rodovia Transamazônica, a BR-230. Agentes de segurança investigam para chegar aos responsáveis.

Segundo os agentes de segurança, a vítima contou que eram dois os agressores e eles a obrigaram a dirigir o veiculo de Altamira até o município vizinho e, quando chegaram na cidade de Brasil Novo, abandonaram-na acorrentada dentro do carro.

A dona do bar foi encontrada sofrendo dores por estar com as mãos acorrentadas. Ela foi levada para o hospital da cidade, atendida não apresentou ferimentos graves, e foi liberada em seguida.

A polícia segue com as diligências para encontrar os responsáveis.