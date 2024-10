Dois suspeitos são presos após invasão à casa de policial federal em Santarém

Dois homens foram presos suspeitos de invadir a casa de um policial federal no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (22/10), quando o agente percebeu a ação da dupla e reagiu, impedindo que os homens roubassem o veículo que estava na garagem da residência. Um dos suspeitos foi capturado pelo policial federal e o outro conseguiu fugir, mas foi preso pela Polícia Militar em uma rua próxima.

Conforme as informações policiais, uma viatura da PM foi acionada por volta de 5h30 pelo policial federal que relatou o crime. Segundo ele, os suspeitos entraram pelo portão da garagem e pretendiam levar o veículo do PF. No entanto, o agente impediu a ação quando ouviu o barulho dos suspeitos e se deparou com o carro fora da garagem. Ainda segundo o policial que teve a casa invadida, na frente da casa ainda estava uma central de ar condicionado que teria sido furtada pelos suspeitos de um outro imóvel de uma rua próxima.

De acordo com os relatos policiais, um dos indivíduos já seria conhecido pela equipe policial e teria saído do presídio há poucos dias. Ele teria se negado a fornecer informações sobre o comparsa. No entanto, após buscas na área, o segundo suspeito foi localizado e preso pela PM. O homem ainda teria repassado mais informações sobre os objetos furtados das casas na área.

Em nota, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram apresentados na Seccional de Santarém, autuados por furto qualificado e estão à disposição da Justiça.