Dois suspeitos morrem em troca de tiros com a polícia no Tapanã, em Belém

Dois suspeitos morreram em troca de tiros com policiais militares no bairro do Tapanã, em Belém. O caso ocorreu durante uma operação conduzida por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que apurava a prática de tráficos de drogas em uma localidade conhecida como "Invasão da Fazendinha". Quatro quilos de maconha e duas armas de fogo foram apreendidas. As informações foram divulgadas pela PM neste domingo (5).

Foi durante rondas ostensivas no bairro que os policiais foram informados da prática criminosa. Uma operação foi realizada e durante o cerco policial a uma residência, os suspeitos teriam trocado tiros com a guarnição.

Ainda conforme o relato da PM, dois homens foram baleados e chegaram a ser socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã, mas não resistiram e morreram no local.

Além dos dois armamentos usados pelos criminosos, foram apreendidos, dentro da casa, quatro quilos de maconha. Todo o material foi apresentado na Seccional de Polícia Civil de Icoaraci.