Dois suspeitos morrem e um é preso em intervenção policial em Breu Branco

Dois suspeitos morreram e um foi preso durante uma intervenção policial no município de Breu Branco, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na comunidade de Placas Pitinga, na noite de quinta-feira (23), após denúncias de moradores sobre um grupo criminoso que estaria circulando pela região com a intenção de cometer um homicídio.

Segundo o Portal HS, a Polícia Militar informou que foi realizada uma operação para apurar o relato dos moradores. A ocorrência foi atendida por equipes da 4ª Companhia do 13º Batalhão, que organizaram uma interceptação ao identificarem que os suspeitos atravessavam o Lago de Breu Branco em uma canoa.

Os agentes, utilizando uma embarcação do patrulhamento fluvial, realizaram a tentativa de abordagem aos suspeitos. Conforme o relato oficial, os ocupantes da canoa teriam reagido à presença dos militares e efetuaram disparos de arma de fogo. Assim, ocorreu uma troca de tiros na área. Após o confronto armado, três homens foram localizados no local.

Ainda conforme o relato do portal, dois dos suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda na área da intervenção. Um dos mortos seria foragido da Justiça. O terceiro suspeito, que possui antecedentes por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado para os procedimentos legais.

Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo do tipo revólver calibre .38, além de munições. O Samu foi acionado para atendimento da ocorrência, mas nenhum policial ficou ferido durante a operação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.