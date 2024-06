Dois suspeitos de golpe em aplicativo de vendas morrem em intervenção policial em Marituba

Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, morreram ao trocar tiros com a Polícia Militar em uma intervenção policial na rua da Cerâmica, em Marituba, grande Belém. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (24/06), quando quatro suspeitos tentaram aplicar um golpe em uma vítima atraída por um anúncio em um aplicativo de vendas nas redes sociais. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Segundo informações do 21º Batalhão de PM, responsável pela área, a vítima relatou que os suspeitos, se passando por compradores, escolheram o local onde a venda do suposto item iria ocorrer. No entanto, quando chegou no endereço, a pessoa desconfiou devido o local ter pouca movimentação e ser próximo a um matagal. Imediatamente a vítima acionou uma viatura que estava próxima e informou sobre o ocorrido. Os agentes foram ao local indicado e encontraram quatro homens armados.

Ainda conforme a PM, quando os suspeitos viram a guarnição, dois correram para a área de mata e dois invadiram uma residência. Os policiais relataram que a proprietária da casa estava no local e conseguiu pegar os filhos e sair do imóvel assim que os suspeitos entraram. O relato policial é que os homens atiraram contra a guarnição e houve troca de tiros. Na ocasião, os dois suspeitos foram atingidos e os policiais acionaram uma ambulância. No entanto, devido a demora, os próprios agentes levaram os suspeitos para uma unidade de saúde próxima. Os homens morreram após dar entrada no hospital.

Na ação foi apreendida duas armas de fogo e um simulacro, que estava com os dois suspeitos no momento da troca de tiros com os policiais. Buscas estão sendo realizadas para localizar e prender os dois homens que fugiram. A PM ainda relatou que os dois suspeitos mortos já estavam sendo monitorados pela prática do crime realizado por meio de aplicativos de compra e venda.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar durante verificação de uma ocorrência. Armas de fogo e munições que estavam com os suspeitos foram apreendidas. O caso é investigado pela Seccional de Marituba.