Dois são presos em garimpos ilegais em Jacareacanga, no sudoeste paraense

Duas pessoas foram presas durante operação da Polícia Federal em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no município de Jacareacanga, no sudoeste paraense. De acordo com informações repassadas pela PF nesta sexta-feira (13), denúncias indicaram o funcionamento de garimpos ilegais no quilômetro 230 da rodovia BR-230, na rodovia Transamazônica. Além das detenções, duas escavadeiras hidráulicas e uma pá carregadeira foram inutilizadas pelas equipes.

A ação ocorreu na última quarta-feira (11), com uma equipe de 13 policiais federais e dois fiscais do Ibama que foram até o local apurar as denúncias recebidas. Constatada a atividade irregular dos dois garimpos, duas pessoas foram presas em flagrante delito pelos crimes de mineração clandestina e posse ilegal de ouro, descritos respectivamente no art. 2º da Lei nº 8.176/91, cuja pena é de 1 a 5 anos de prisão e multa e no art. 2º §1º, da mesma lei, , com pena de detenção de 1 a 5 anos e multa.

A identidade dos detidos não foi revelada.