Dois morrem em confronto com policiais militares em Palestina do Pará

Dois homens morreram em troca de tiros com policiais militares no município de Palestina do Pará, no sudeste paraense. Thiago da Silva Soares, de 25 anos, e Fagner Sousa dos Santos, de 30 anos, morreram nesta quinta-feira (3), durante uma apuração de denúncias de tráfico de drogas e roubos que estariam ocorrendo na Vila Santa Isabel. Segundo informações da PM, os militares passaram a realizar rondas na região até que um indivíduo avistou a viatura e efetuou um disparo contra a guarnição.

Em seguida o suspeito teria entrado dentro de uma residência e trancado a porta. Os policiais conseguiram entrar no local, mas foram recebidos a disparos de arma de fogo. A ação teve reação da PM e os dois foram alvejados. Com eles, duas armas de fogo foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira calibre 38, com uma munição deflagrada, e a outra um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e numeração de série raspada.

Thiago e Fagner foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal do município, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram necropsiados. A Polícia Civil irá investigar o caso.