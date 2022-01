Dois morrem e seis pessoas ficam feridas em acidente no Pará

Um acidente entre dois veículos resultou em duas mortes na manhã desta terça-feira (4), no sudeste paraense. O caso ocorreu na rodovia BR-010, entre as cidades de Ulianópolis e Paragominas. As informações foram repassadas à reportagem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A tragédia após dois veículos colidirem frontalmente: um carro branco, modelo Hyundai HB20 e um veículo vinho modelo Honda HR-V

Agentes da PRF estiveram no local levantando as informações do local do acidente, assim como equipes do Corpo de Bombeiros. Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também foram acionados e realizaram a perícia criminal.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).