Dois membros de facção criminosa são presos com arma de fogo e munições

Dois membros de uma facção criminosa foram presos no último sábado, 5, pela Polícia Civil de Marabá, no sudeste do Pará, durante a Operação Balada.

Durante uma programação festiva que acontecia no bairro Bom Planalto, um homem suspeito recebeu voz de prisão. Com ele, os policiais encontraram drogas, uma arma de fogo e munições.

Em seguida, outro homem também foi preso no mesmo local. Os dois suspeitos presos fazem parte de uma organização criminosa e um deles estava foragido do Sistema Penitenciário.

Ambos foram conduzidos para a Unidade Policial da localidade e estão à disposição da justiça.

A ação contou com apoio de equipes da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, Núcleo de Apoio à Investigação, 21° Seccional e militares do Grupo Tático da Polícia Militar (CIME). A diligência policial investigava o comércio de entorpecentes na região.