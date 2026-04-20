Dois jovens seguem desaparecidos após entrarem no rio Gurupatuba, em Monte Alegre

Um homem e uma mulher continuam desaparecidos após mergulharem nas águas do rio Gurupatuba, na região do bairro Camarazinho, em Monte Alegre, no oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de sábado (18), quando as vítimas estavam no local acompanhadas de amigos. Elas foram identificadas como Gilian Nascimento e Irley Limas de Oliveira. Até a manhã desta segunda-feira (20), ninguém havia sido localizado. "As buscas continuam para localizar as vítimas", comunicou o Corpo de Bombeiros.

O coordenador da Defesa Civil de Monte Alegre, Gesiel Wallace, informou que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado logo após o ocorrido e que uma equipe saiu de Santarém para reforçar as buscas. Conforme repassado pelos militares, uma guarnição com quatro integrantes, incluindo dois mergulhadores, foi deslocada e chegou ao município por volta das 18h de sábado. Em razão do horário avançado e dos protocolos de segurança, não foi possível iniciar os mergulhos ainda durante a noite.

As equipes definiram a estratégia de atuação e iniciaram os trabalhos na manhã de domingo (19), por volta das 7h, com mergulhos concentrados na área considerada como “marco zero” da ocorrência. Após a varredura completa dos quadrantes nesse ponto, os bombeiros passaram a ampliar a área de buscas.

De acordo com os militares, após o esgotamento das buscas subaquáticas no perímetro inicial, a operação seguiu com buscas superficiais ao longo do rio, com o objetivo de alcançar áreas mais afastadas, como a comunidade Parisó, indicada por moradores como ponto onde corpos costumam emergir em ocorrências semelhantes. A operação conta com o apoio integrado de equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, bombeiros civis e moradores da região, utilizando embarcações para ampliar o alcance das buscas.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada para prestar apoio à ocorrência e auxiliar nas buscas. No local, foi verificado que o grupo havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Ainda segundo relatos, três pessoas estavam na água no momento do incidente, sendo que duas delas mergulharam e desapareceram, não retornando mais à superfície. A Polícia Militar também utilizou uma lancha para dar suporte nas buscas iniciais.

Uma pessoa que estava no local durante o desaparecimento relatou que o grupo havia saído de uma festa antes de seguir para o rio. Segundo ele, um dos jovens desapareceu logo após pular na água e, em seguida, a outra vítima começou a se debater. A testemunha ainda tentou ajudar, mas não conseguiu segurá-la, e a jovem acabou afundando e não retornando à superfície.