Dois jovens são mortos a golpes de terçado durante briga em bar de Limoeiro do Ajuru

O pequeno município de Limoeiro do Ajuru, que divide o Rio Tocantins da Baía do Marajó, foi palco de um crime brutal na madrugada desta sexta-feira, 23, dois adolescentes foram assassinados no mesmo atentado. O jovem de 16 anos e o outro que teria 18 anos foram mortos a golpes de terçado em um crime motivado por vingança.

Segundo informações repassadas ao telefone pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Cametá, a guarnição que atua em Limoeiro do Ajuru ficou sabendo do caso por volta das 3h da madrugada. Populares entraram em contato com a PM para denunciar que, na travessa Umarizal, no bairro da Matinha, dois jovens haviam sido mortos após uma violenta briga. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a denúncia era verdadeira, e tomaram as providências necessárias.

As testemunhas que falaram com a PM disseram que o crime ocorreu por conta de uma briga generalizada que começou no Bar da Sheila. Os dois rapazes estavam desde o fim da noite anterior bebendo no estabelecimento, e em certo momento, teriam começado a brigar com um outro jovem, agredindo-o com socos e pontapés. Ao ficarem sabendo que o jovem havia sido espancado, amigos do rapaz agredido tomaram suas dores e, com uma arma de fogo e um terçado, voltaram ao bar para se vingarem.

Sem conversar antes, os supostos amigos do rapaz que foi agredido reagiram de forma ainda mais violenta, em um ataque em grupo. As testemunhas contaram que um dos jovens, o de 18 anos, chegou a sacar uma arma para tentar se defender, mas como o equipamento falhou, ele foi atacado com golpes de terçado pelos seus rivais. Ao todo, cinco homens participaram do ataque no bar.

Depois de retalhar os dois jovens e se sentirem vingados, o bando fugiu do local, deixando os dois ensanguentados no chão, agonizando, com ferimentos pelo corpo todo. A polícia chegou logo em seguida e conduziu um suspeito, que estava envolvido na primeira briga, para prestar esclarecimentos na delegacia. As busca pelos envolvidos no duplo homicídio continuam.