Dois irmãos são sequestrados na frente de casa em Santarém

Dois irmãos teriam sido sequestrados na última terça-feira (8), no município de Santarém, oeste do Pará. Uma das vítimas, que não quis se identificar, conseguiu fugir do cárcere privado, onde ele teria sido torturado. Ele procurou a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém para registrar o caso e o desaparecimento do irmão.

O rapaz relatou que foi levado contra a sua vontade quando estava em frente a sua casa na Avenida Alvorada, no bairro Diamantino, por três homens, e acredita que as mesmas pessoas também levaram o irmão.“Eu e o meu irmão fomos comprar uns salgados na padaria. Aí eu disse para o meu irmão que ia ficar um pouco mais na parada de ônibus e perguntei se ele queria levar os salgados e ele foi”, relatou.

Após um tempo, ele retornou para casa, mas o irmão, que voltou antes, não tinha aparecido. “Quando cheguei em casa ele não tinha chegado, dei um tempo esperando ele lá pela frente, vinte minutos depois apareceram três rapazes na frente de casa me perguntando se o meu irmão havia deixado uma chapinha e um ventilador, eu disse que não e eles me levaram e jogaram dentro do carro”, detalhou.

O rapaz conta que ficou muito assustado e que percebeu a rua onde estava, segundo ele, era na rodovia Santarém-Curuá-Una, mas afirma que depois desse perímetro tiraram a camisa dele e usaram ela para tapar o rosto. “Me deram muitas coronhadas na cabeça com arma de fogo, rasparam meu braço com uma faca. Me perguntavam o tempo todo pelo ventilador. Como eu já tinha apanhado muito, falei que estava numa borracharia onde eu trabalho”, disse.

Após a confissão, os homens conduziram ele até o local indicado para a recuperação do objeto.“Assim que eles abriram a porta eu saí correndo, era a minha última oportunidade. Meu irmão ainda está lá com eles, até agora não apareceu. O carro que eles me levaram era um gol vermelho", explicou.

Para a vítima, os agressores alegaram que os irmãos teriam entrado na casa deles e levado alguns objetos. Depois de conseguir fugir, ele pediu ajuda para um frentista de um posto que deu abrigo.

Já no final da tarde desta quinta-feira (10), a vítima que estava desaparecida foi localizada. A informação foi confirmada pela polícia. Detalhes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.