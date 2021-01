Dois homens são presos por tráfico de LSD em Belém

Policiais civis prenderam dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Belém. O flagrante ocorreu na sexta-feira (29), perto de um shopping center no bairro Castanheira. A dupla estava com cartelas de drogas sintéticas do tipo "LSD", que somavam 264 unidades do entorpecente oral, capaz de produzir delírios, alucinações e ilusões. Os suspeitos comercializavam as drogas com a identidade visual dos jogos de videogame do Super Mario.

Os policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) chegaram aos suspeitos após denúncias anônimas e trabalho investigativo. Foi feita uma campana perto do shopping até o momento da abordagem. Os dois não resistiram à voz de prisão. Eles já estão à disposição da Justiça. As drogas apreendidas serão periciadas e posteriormente destruídas. LSD quer dizer dietilamida do ácido lisérgico. Costuma ser chamado de "doce" ou "ácido".