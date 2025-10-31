Dois homens são presos por extorsão e associação criminosa contra idoso em Ananindeua

Dois homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira (30) pelos crimes de extorsão e associação criminosa. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). As investigações começaram após o registro de um crime ocorrido na noite da última segunda-feira (27), em Ananindeua, tendo como vítima um idoso de 82 anos.

O delegado Augusto Potiguar, titular da DRCO, explicou que, durante as diligências, foi identificada a continuidade das práticas criminosas sofridas pela vítima, desta vez por meio de extorsões subsequentes praticadas por um dos presos, que mantinha uma relação de amizade com o idoso.

“O investigado vinha ameaçando e exigindo valores da vítima sob o pretexto de ter contraído empréstimos no valor de R$ 100 mil com agiotas, quantia que, segundo ele, teria sido usada para o pagamento do resgate relacionado ao sequestro. Durante as apurações, verificou-se, ainda, que o investigado foi um dos autores intelectuais do crime de extorsão mediante sequestro ocorrido na última segunda-feira”, destacou o delegado.

Com base nas informações obtidas, as equipes policiais se deslocaram até Castanhal, onde localizaram o investigado no momento em que ele seguia para Ananindeua, com a intenção de repassar parte do valor recebido da vítima a outro integrante do grupo criminoso.

Segundo o delegado Felipe Castro, da DRRBA, durante a abordagem o criminoso confessou sua participação nos crimes e admitiu ter recebido valores transferidos pela vítima.

“Inicialmente, alegou que exigia os valores para quitar uma dívida com agiotas, referente a um empréstimo feito para pagar o resgate da vítima, versão que posteriormente foi desmentida. Ele reconheceu que se tratava de uma mentira para obter vantagem financeira indevida, comprometendo-se a repassar parte do valor aos demais comparsas”, afirmou.

As diligências continuaram e levaram à localização de um segundo envolvido, que também confessou participação no crime de extorsão e sequestro. Ele atuava como guarda da vítima no cativeiro e estava em posse de informações relevantes para o prosseguimento das investigações.

Os dois presos foram levados à sede da DRCO, onde tiveram os autos de prisão em flagrante lavrados. Eles permanecem à disposição da Justiça.