Dois homens são presos em flagrante com entorpecentes e arma de fogo

A Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos, prendeu em flagrante dois homens nesta sexta-feira (15), nos bairros do Marco e Guanaraba, em Belém e Ananindeua. A dupla é suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Após denúncia anônima, os policiais se deslocaram ao endereço indicado, no bairro do Marco. No local, encontraram o suspeito na companhia de um segundo homem, que seria motorista de aplicativo, ambos em seus veículos. Foi realizada a abordagem e busca nos veículos. A PC encontrou um tablete de cocaína na mala de um dos automóveis.

Em seguida, os policiais se dirigiram até a residência do primeiro homem, localizada no bairro da Guanabara. Por lá, encontraram mais dois tabletes de cocaína, quatro porções pequenas da mesma substância, uma arma de fogo calibre 380, uma balança de precisão e três cadernos com anotações da venda de entorpecentes.

O homem confessou o crime e afirmou que o motorista de aplicativo era responsável pela cobrança da venda dos entorpecentes.

Os materiais foram apreendidos e os presos conduzidos à sede da Denarc para procedimentos cabíveis.