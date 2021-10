Dois homens são presos e um adolescente apreendido por tráfico de drogas em Parauapebas

Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, nesta segunda-feira (18), por tráfico de drogas, em Parauapebas. O trio foi localizado por uma guarnição do 23° Batalhão de Policiamento Militar (BPM) e apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, após denúncia anônima. As informações são do site Zé Dudu.

Os dois presos foram identificados como Wanderson Cunha da Silva, de 22 anos, Darllyson Silva e Silva, de 18 anos. O trio foi flagrado na rua Cláudio Coutinho, bairro da Paz, por volta de 1h30 da madrugada desta segunda-feira, em um bar onde ocorria uma festa, na esquina da rua 24 de Março.

Durante abordagem e revista pessoal, os PMs encontraram com Wanderson uma porção de pequenas pedras de crack, pesando aproximadamente 3,5 gramas. O adolescente, ao perceber a aproximação da guarnição, se desfez de um papelote que, achado e apreendido, também continha crack pesando 19,7 gramas.

Com Darllyson, nada de ilícito foi encontrado. Mediante ao flagrante os policiais apresentaram os três indivíduos ao delegado plantonista, Felipe Oliveira, que realizou os procedimentos legais. Somente Wanderson Cunha da Silva ficou preso.