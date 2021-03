Dois homens são presos com mais de mil papelotes de cocaína em Icoaraci

Dois homens foram presos suspeitos de traficar drogas no distrito de Icoaraci, em Belém. Mais de 1.341 papelotes de entorpecentes foram encontrados em uma casa abandonada, no bairro da Pratinha, segundo detalhou a Polícia Militar nesta quarta-feira (10). Os entorpecentes foram achados por equipes de motopatrulhamento do Comando de Policiamento Capital II (CPC II), durante uma ação policial.

Ainda conforme a PM, os agentes estavam nas proximidades do Residencial Viver Pratinha, quando foram informados sobre uma intensa comercialização de drogas na passagem São Vicente de Paula. A equipe se deslocou até o local para apurar o caso e, lá, perceberam que havia um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e, com ele, os policiais miitares flagraram 40 papelotes de cocaína.

Indagado, o homem ainda revelou para os policiais onde escondia o restante da droga: uma casa abandonada. Lá, foi encontrado um balde com mais de 1.341 entorpecentes.

Um segundo suspeito, que foi flagrado vendendo drogas na área, também foi detido pelos policiais. Eles foram presos conduzidos para a Seccional de Icoaraci onde foram realizados os procedimentos cabíveis.