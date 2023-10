Dois homens são mortos em ação policial em São João de Pirabas

Andrey Santa Brígida Rabelo e Carlos Eduardo Moraes Nunes foram mortos em uma ação policial, na tarde desta quarta-feira (25), em São João de Pirabas, no nordeste do Pará. Os dois seriam conhecidos pela polícia por envolvimento com o crime na região.

Tudo começou às 14h30, durante a operação “Fechando o Cerco”, realizada pelas guarnições do 44º Batalhão de Polícia Militar (44º BPM), responsável pelo policiamento no município. Pelo Disque Denúncia (181), os militares foram informados de que dois homens armados estariam nas proximidades de uma casa, localizada na rua Cação, no bairro Boscolândia.

A polícia foi até o endereço e, ao chegar lá, se deparou com Andrey e Carlos. Conforme o relato da ocorrência, os suspeitos teriam atirado contra os PMs. Por conta disso, os agentes revidaram e balearam a dupla.

O 44º BPM chegou a socorrer Andrey e Carlos até um hospital, mas eles não resistiram aos ferimentos. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil do caso e aguarda retorno.