Dois homens são mortos e quatro são presos após PM intervir em assalto a caminhão dos Correios em Anapu

Dois assaltantes morreram e outros quatro foram presos na tarde desta terça-feira, 17, em Anapu, Sudoeste Paraense. Segundo a 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o caso ocorreu após uma viatura em rondas flagrou um carro no momento que os criminosos tentavam assaltar um caminhão de entrega dos Correios. A guarnição avistou um veículo, modelo Volkswagen Gol, cor preta, fechando o caminhão e, quando os policiais foram fazer a abordagem, o veículo saiu em fuga sentindo de Belo Monte.

Ainda de acordo com a CIPM, depois de vários quilômetros de perseguição, um dos homens que vinha no carro colocou o corpo para fora do carro e apontou uma arma de fogo para a viatura. Nesse momento a guarnição atingiu o pneu do carro, que parou, mas um homem teria descido atirando com os PMs, que revidaram. Os dois homens que estavam no veículo foram feridos. Eles não resistiram ao ferimentos e morreram.

Enquanto uma parte dos policiais atendia os assaltantes feridos, os demais agentes voltaram ao caminhão, já que o funcionário que quase foi assaltado relatou que havia mais criminosos envolvidos na ocorrência. Em rondas pela região, os policiais encontram o segundo carro, vermelho, e um dos suspeitos jogou a arma pela janela e logo em seguida se entregou, junto com outros três integrantes do bando. Os criminosos foram presos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Anapu e os corpos dos que morreram foram removidos pela unidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Altamira.