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Polícia

Dois homens são mortos a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

Crime foi praticado por pessoas que estavam em um carro na rua Antônio Everdosa na tarde deste sábado (21)

O Liberal
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Polícia levanta informações sobre duplo homicídio no bairro da Sacramenta (Foto: Reprodução)

Dois homens ainda identificados como Frank Roberto de Souza Palheta e Kleiton Lucas Amorim de Souza foram mortos a tiros, com sinais de execução, na rua Antônio Everdosa com a travessa Djalma Dutra, no bairro da Pedreira, na tarde de sábado (21). As vítimas foram atingidas com mais de dez disparos de arma de fogo, segundo as primeiras informações sobre o caso, e morreram no local, e o crime chocou os moradores da área. Policiais deslocaram-se até o local da ocorrência para obter as primeiras informações sobre o caso. O duplo homicídio pode estar relacionado à disputa entre facções criminosas.

O que chamou a atenção dos policiais e moradores do local é que os corpos das vítimas encontravam-se distantes um do outro. Frank foi morto na entrada da passagem Coelhinho e Kleiton um pouco mais longe desse primeiro crime, em frente a uma casa. De acordo com as primeiras informações obtidas sobre o crime, quem matou Frank e Kleiton seriam homens encapuzados que fizeram vários disparos contra as duas pessoas.

No local da ocorrência atuaram policiais da Polícia Civil, incluindo a Divisão de Homicídios e da Polícia Militar e peritos da Polícia Científica. 

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre este fato.
 

 

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