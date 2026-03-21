Dois homens são mortos a tiros no bairro da Pedreira, em Belém
Crime foi praticado por pessoas que estavam em um carro na rua Antônio Everdosa na tarde deste sábado (21)
Dois homens ainda identificados como Frank Roberto de Souza Palheta e Kleiton Lucas Amorim de Souza foram mortos a tiros, com sinais de execução, na rua Antônio Everdosa com a travessa Djalma Dutra, no bairro da Pedreira, na tarde de sábado (21). As vítimas foram atingidas com mais de dez disparos de arma de fogo, segundo as primeiras informações sobre o caso, e morreram no local, e o crime chocou os moradores da área. Policiais deslocaram-se até o local da ocorrência para obter as primeiras informações sobre o caso. O duplo homicídio pode estar relacionado à disputa entre facções criminosas.
O que chamou a atenção dos policiais e moradores do local é que os corpos das vítimas encontravam-se distantes um do outro. Frank foi morto na entrada da passagem Coelhinho e Kleiton um pouco mais longe desse primeiro crime, em frente a uma casa. De acordo com as primeiras informações obtidas sobre o crime, quem matou Frank e Kleiton seriam homens encapuzados que fizeram vários disparos contra as duas pessoas.
No local da ocorrência atuaram policiais da Polícia Civil, incluindo a Divisão de Homicídios e da Polícia Militar e peritos da Polícia Científica.
A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre este fato.
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