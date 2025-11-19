Dois homens são morto a tiros na BR-155, em Rio Maria

Dois homens identificados como Lucas Candido da Silva Delmaschio e Vinicius Guedes Neto foram assassinados a tiros nesta quarta-feira (19/11) às margens da BR-155, na saída do município de Rio Maria, no sudeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias e motivações ligadas ao duplo homicídio são desconhecidas. A Polícia Civil apura o caso.

A PC soube do ocorrido por volta das 6h e se deslocou à via. No local, os agentes, juntamente com policiais militares, encontraram os corpos das vítimas na entrada da Vicinal Vale da Serra, sentido Xinguara, sul paraense. Uma das vítimas estava dentro de um carro Gol azul, no banco do motorista. Já o outro rapaz foi localizado pelos agentes do outro lado da rodovia.

Até agora, as autoridades tentam entender como o crime ocorreu ou quem atirou em Lucas e Vinicius. Os dois cadáveres, segundo a Polícia Civil, apresentavam marcas de disparo de arma de fogo e se encontravam já em estado de rigidez cadavérica.

As vítimas eram naturais de Xinguara. Por enquanto, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado ou preso. O caso é investigado pela Delegacia de Rio Maria. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.