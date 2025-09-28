Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Dois homens são encontrados mortos dentro de carro em Juruti

A principal suspeita, de acordo com as primeiras informações, é que as vítimas tenham sido executadas por disparos de arma de fogo na sexta-feira (26)

O Liberal
fonte

Carro foi encontrado em ramal (Foto: Reprodução | O Impacto)

Dois homens, identificados como Werleson da Silva Viana, 29 anos, e Wesley Barbosa Lopes, 31, foram encontrados mortos dentro de um carro na tarde deste sábado (27), no ramal São Paulo, em Juruti, região do Baixo Amazonas. A principal suspeita, de acordo com as primeiras informações, é que as vítimas tenham sido executadas por disparos de arma de fogo na sexta-feira (26).

Dentro do veículo, a polícia encontrou aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro. Informações preliminares indicam que os dois teriam saído de Santarém com destino a Juruti para realizar a entrega de uma suposta encomenda ou adquirir uma máquina avaliada entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. Ambos apresentavam ferimentos de arma de fogo.

Os relatos iniciais ainda apontam que as vítimas já possuíam histórico criminal. Wesley tinha passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, enquanto Werleson por roubo e furto.

A Polícia Civil foi acionada ao local. O veículo foi encaminhado para perícia na delegacia, e os corpos foram removidos para o necrotério de Juruti, com previsão de translado para Santarém.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

